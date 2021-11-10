Минай проведет контрольный матч против Львова

Во время ноябрьской паузы в чемпионате УПЛ, вызванной участием национальной сборной Украины в поединках на международной арене, «Львов» померяется силами с «Минаем» в контрольном матче. Состоится он в ближайшую субботу в Mинае.
По имеющейся информации, лазарет львовян – пуст. Готов сыграть с закарпатцами и капитан «Львова» легионер Энес Махмутович, пропустивший больше месяца из-за мышечной травмы.
Напомним, что «Львов» занимает в чемпионате УПЛ 13 место, набрав десять очков.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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