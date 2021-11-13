Владелец Миная опроверг слухи о снятии клуба с УПЛ: «Это чушь»

Валерий Пересоляк, владелец клуба УПЛ «Минай», опроверг информацию о том, что он решил прекратить финансирование команды и снимется с чемпионата.

«Зарплата должна была быть после победы над «Мариуполем», но ведь победы не было, поэтому… Шутка, конечно. Мы понимаем, что у нас есть обязательства перед футболистами, работниками клуба. Мы их выполняли и будем выполнять. Эта информация, которая была в СМИ – чушь».

«К сожалению, тиражируются необоснованная и непроверенная информация».

«Есть ли у нас задолженность? Есть – мы должны хорошие результаты нашим болельщикам. Вот и все. Читал даже, что «Минай» прекращает свое существование. Это все ложь. ФК «Минай» был и будет», - сказал Пересоляк.