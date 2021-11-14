В поединке группы G отборочного турнира ЧМ-2022 сборная Нидерландов на выезде вела 2:0 в матче с Черногорией, но хозяева поля сумели вырвать ничью.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.
События матча
|86'
|ГОЛ ! Мяч забил Никола Вуйнович (Черногория).
|82'
|ГОЛ ! Мяч забил Илия Вукотич (Черногория).
|54'
|ГОЛ ! Мяч забил Мемфис Депай (Нидерланды).
|25'
|ГОЛ ! С пенальти забил Мемфис Депай (Нидерланды).
Источник — Футбол 1/2/3
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