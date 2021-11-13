В рамках 18-го тура Первой лиги «Металлист» на своем поле обыграл «Прикарпатье» со счетом 4:0.
События матча
|62'
|ГОЛ ! Мяч забил Матеус Пейшоту (Металлист).
|48'
|ГОЛ ! Мяч забил Хосе Риаскос (Металлист).
|43'
|ГОЛ ! Мяч забил Владимир Танчик (Металлист).
|14'
|ГОЛ ! Мяч забил Хосе Риаскос (Металлист).
Источник — Sport.ua
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