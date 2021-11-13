13 ноября в 17:45 состоится матч 18-го тура Первой лиги, в котором сыграют «Металлист» и «Прикарпатье».
Изюминкой вечера станет представление бразильського новачка харьковчан Паулиньо Бойя.
Матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 3».
Металлист – Прикарпатье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Источник — Sport.ua
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