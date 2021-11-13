Первая лига. Металлист обыграл Прикарпатье и укрепил лидерство

У харьковской команды уже 47 очков

  • 13.11.2021 19:42
  • 790 просмотров
  • 3 комментария
Первая лига. Металлист обыграл Прикарпатье и укрепил лидерство
© metalist.ua

В рамках 18-го тура Первой лиги «Металлист» на своем поле обыграл «Прикарпатье» со счетом 4:0. Дубль оформил Риаскос, еще по голу на счету Танчика и Пейшото.

Харьковская команда набирает 47 очков, опережая «Кривбасс» на 10 пунктов. В воскресенье команда из Кривого Рога сыграет против «Горняка-Спорт».

Первая лига. 18-й тур

Полесье - Кремень 2:0
Голы: Шастал, 20, Грицук, 26 (с пен)

ВПК-Агро - Подолье 1:0
Гол: Литвиненко, 66

Металлист - Прикарпатье 4:0
Голы: Риаскос, 14, 48, Танчик, 43, Пейшото, 62

Турнирная таблица

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    adidas777
    adidas777, 13.11.2021 19:48
    +4
    Пейшото очередной гол забил.
    Интересно уже на него посмотреть на уровне УПЛ.
    Но только в Металле, а не у кротов в команде.
    Ссылка
    kortizol
    online
    kortizol, 13.11.2021 19:46
    +2
    форзаметалл
    Ссылка
    ua
    ua, 13.11.2021 19:55
    +1
    Балули всю игру ведет в команде, страшно представить его отсутствие
    Ссылка
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