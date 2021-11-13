Первая лига. Металлист обыграл Прикарпатье и укрепил лидерство

В рамках 18-го тура Первой лиги «Металлист» на своем поле обыграл «Прикарпатье» со счетом 4:0. Дубль оформил Риаскос, еще по голу на счету Танчика и Пейшото.

Харьковская команда набирает 47 очков, опережая «Кривбасс» на 10 пунктов. В воскресенье команда из Кривого Рога сыграет против «Горняка-Спорт».

Первая лига. 18-й тур

Полесье - Кремень 2:0

Голы: Шастал, 20, Грицук, 26 (с пен)

ВПК-Агро - Подолье 1:0

Гол: Литвиненко, 66

Металлист - Прикарпатье 4:0

Голы: Риаскос, 14, 48, Танчик, 43, Пейшото, 62

Турнирная таблица