Первая лига. Металлист обыграл Прикарпатье и укрепил лидерство

В рамках 18-го тура Первой лиги «Металлист» на своем поле обыграл «Прикарпатье» со счетом 4:0. Дубль оформил Риаскос, еще по голу на счету Танчика и Пейшото.
Харьковская команда набирает 47 очков, опережая «Кривбасс» на 10 пунктов. В воскресенье команда из Кривого Рога сыграет против «Горняка-Спорт».
Первая лига. 18-й тур
Полесье - Кремень 2:0
Голы: Шастал, 20, Грицук, 26 (с пен)
ВПК-Агро - Подолье 1:0
Гол: Литвиненко, 66
Металлист - Прикарпатье 4:0
Голы: Риаскос, 14, 48, Танчик, 43, Пейшото, 62
Источник — Sport.ua
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Интересно уже на него посмотреть на уровне УПЛ.
Но только в Металле, а не у кротов в команде.
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