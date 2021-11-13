На матч против Боснии и Герцеговины полетит делегация УАФ из 50 человек

На решающем матче отбора ЧМ-2022 Босния и Герцеговина – Украина будет присутствовать официальная делегация УАФ.
По информации источника, несмотря на то, что украинские болельщики не смогут посетить игру из-за карантинных ограничений, на встрече будут присутствовать 50 человек от УАФ – кроме руководства ассоциации, в делегацию войдут члены исполкома и меценаты. Они отправятся в Боснию в день матча, а вернутся в Украину 17 ноября.
Ранее УАФ обратилась в УЕФА из-за недопуска украинских фанатов на игру с Боснией.
Встреча Босния и Герцеговина – Украина состоится в Зенице и начнется 16 ноября в 21:45.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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