Недопуск зрителей. УАФ обратилась в УЕФА с жалобой на действия Боснии

УАФ пытается обеспечить болельщикам возможность посетить выездной матч

  • 10.11.2021 22:27
  • 999 просмотров
  • 2 комментария
Недопуск зрителей. УАФ обратилась в УЕФА с жалобой на действия Боснии
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась в УЕФА по поводу ситуации с фактическим недопуском украинских болельщиков на выездной поединок отбора ЧМ-2022 между сборными Боснии и Герцеговины и Украины.

Украинская ассоциация футбола пытается обеспечить отечественным поклонникам футбола возможность посетить выездной матч отбора ЧМ-2022 со сборной Боснии и Герцеговины. Футбольный союз БиГ отказывается предоставить УАФ 5-процентную квоту билетов, которыми должны быть обеспечены болельщики команды гостей.

Чтобы решить эту проблему, за подписью первого вице-президента Украинской ассоциации футбола Олега Протасова в УЕФА было отправлено официальное письмо с просьбой разобраться в непонятной позиции Футбольного союза Боснии и Герцеговины.

УАФ попросила УЕФА вмешаться в сложившуюся ситуацию для того, чтобы правила допуска украинских болельщиков и официальной делегации на матч европейской квалификации чемпионата мира по футболу 2022 Босния и Герцеговина – Украина были соблюдены.

Поединок отбора ЧМ-2022 между сборными Боснии и Герцеговины и Украины состоится 16 ноября на стадионе «Билино Поле» в Зенице (начало – в 21:45).

Источник — Украинская ассоциация футбола

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Alex Romanov
    Alex Romanov, 10.11.2021 23:23
    0
    УЕФА как обычно положит болт на УАФ
    Ссылка
    adidas777
    adidas777, 10.11.2021 23:17
    0
    Гниды боснийские
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