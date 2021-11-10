Недопуск зрителей. УАФ обратилась в УЕФА с жалобой на действия Боснии

Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась в УЕФА по поводу ситуации с фактическим недопуском украинских болельщиков на выездной поединок отбора ЧМ-2022 между сборными Боснии и Герцеговины и Украины.

Украинская ассоциация футбола пытается обеспечить отечественным поклонникам футбола возможность посетить выездной матч отбора ЧМ-2022 со сборной Боснии и Герцеговины. Футбольный союз БиГ отказывается предоставить УАФ 5-процентную квоту билетов, которыми должны быть обеспечены болельщики команды гостей.

Чтобы решить эту проблему, за подписью первого вице-президента Украинской ассоциации футбола Олега Протасова в УЕФА было отправлено официальное письмо с просьбой разобраться в непонятной позиции Футбольного союза Боснии и Герцеговины.

УАФ попросила УЕФА вмешаться в сложившуюся ситуацию для того, чтобы правила допуска украинских болельщиков и официальной делегации на матч европейской квалификации чемпионата мира по футболу 2022 Босния и Герцеговина – Украина были соблюдены.

Поединок отбора ЧМ-2022 между сборными Боснии и Герцеговины и Украины состоится 16 ноября на стадионе «Билино Поле» в Зенице (начало – в 21:45).