Украинских болельщиков не пустят на решающий матч против Боснии

На матче квалификации чемпионата мира 2022 между национальными сборными Боснии и Герцеговины и Украины не будет гостевого сектора с украинскими болельщиками.

Такое решение приняли местные власти, ссылаясь на сложную эпидемиологическую ситуацию с распространением COVID-19 и введение жестких карантинных ограничений для предотвращения распространения инфекции.

Напомним, заключительная игра украинской команды в отборочном турнире ЧМ-2022 начнется 16 ноября в 21:45 по киевскому времени на стадионе «Билино Поле» в Зенице.

ФОТО. Первая тренировка сборной Украины. Как будем побеждать Боснию?