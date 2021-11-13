Джеко пропустит матч с Финляндией

Ключевой форвард сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко все-таки пропустит матч отбора на ЧМ-2022 против Финляндии, который состоится сегодня, 13 ноября (начало – в 16:00 по Киеву).

Джеко прибыл в расположение боснийцев с повреждением мышц бедра. Врачи так и не успели поставить форварда «Интера» на ноги.

«Несмотря на огромное желание и усилия медицинской команды, нам все же не удалось совместными усилиями подготовиться к матчу с Финляндией. Однако я знаю, что ребята сделают все возможное, чтобы победить, и что они оставят все силы на поле для благоприятного результата», - написал Джеко у себя в Инстаграме.

Участие 35-летнего форварда в матче против Украины (16 ноября) пока что под вопросом.