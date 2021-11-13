Джеко пропустит матч с Финляндией

Лидер боснийцев не успел восстановиться после травмы

  • 13.11.2021 14:05
  • 1429 просмотров
  • 2 комментария
Джеко пропустит матч с Финляндией
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эдин Джеко

Ключевой форвард сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко все-таки пропустит матч отбора на ЧМ-2022 против Финляндии, который состоится сегодня, 13 ноября (начало – в 16:00 по Киеву).

Джеко прибыл в расположение боснийцев с повреждением мышц бедра. Врачи так и не успели поставить форварда «Интера» на ноги.

«Несмотря на огромное желание и усилия медицинской команды, нам все же не удалось совместными усилиями подготовиться к матчу с Финляндией. Однако я знаю, что ребята сделают все возможное, чтобы победить, и что они оставят все силы на поле для благоприятного результата», - написал Джеко у себя в Инстаграме.

Участие 35-летнего форварда в матче против Украины (16 ноября) пока что под вопросом.

Источник — Instagram

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    VikyKrasotulechka
    VikyKrasotulechka, 13.11.2021 15:06
    0
    Готовят на покер с Украиной))
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    kaka
    online
    kaka, 13.11.2021 14:22
    0
    плохо-у финнов все шансы выиграть
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