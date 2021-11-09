Может не сыграть с Украиной. Джеко получил травму

Нападающий «Интера» и сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко не смог провести тренировку национальной команды. Как сообщает пресс-служба Боснийской ассоциации футбола, у футболиста травма задней поверхности бедра.

Таким образом, 35-летний форвард рискует пропустить заключительную игру отбора на чемпионат мира-2022 против Украины, а также против Финляндии.

Джеко – лучший бомбардир в истории сборной Боснии и Герцеговины. На его счету 60 голов в 118 матчах.

Матч Босния и Герцеговина – Украина состоится 16 ноября в 21:45 по Киеву.

Напомним, что 8 ноября сборная Украины начала подготовку к матчам отбора на ЧМ-2022.