Михаил КОПОЛОВЕЦ: «К Петракову претензий нет»

Экс-игрок «Карпат» и бывший спортивный директор «Миная» Михаил Кополовец прокомментировал ничью сборной Украины с Болгарией (1:1) в товарищеском матче.

«На мой взгляд, по вчерашнему поединку не может быть никаких претензий к исполняющему обязанности главного тренера Александру Петракову. В силу своих возможностей футболисты выполняли его установку и не его вина, что защитники снова начудили и привезли себе гол, хотя могли и два, а наши игроки линии атаки или разминали вратарей гостей, или промахивались с убойных позиций. Скорее всего, такой у них уровень подготовки. И это уже повторяется из матча в матч, вспомните два недавних поединка с Казахстаном, домашний — с Финляндией. Ребята, ну сколько можно издеваться над болельщиками?

А еще меня после вчерашнего матча не покидают мысли, ну хорошо, как-то проскочим в следующем поединке Боснию и Герцеговину, затем, возможно, повезет в плей-офф, но, скажите, что нам делать с такой игрой в финальной части мирового форума в Катаре?», - сказал Кополовец.