Не потянут трансфер? Известно, сколько Динамо хочет от Дженоа за Миколенко

Подписать защитника очень стремится главный тренер «грифонов» Андрей Шевченко

  • 13.11.2021 08:49
  • 1083 просмотра
  • 3 комментария
Не потянут трансфер? Известно, сколько Динамо хочет от Дженоа за Миколенко
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко и Виталий Миколенко

Новоиспеченный главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко всерьез настроен зимой на несколько качественных трансферов.

Одним из них, как сообщалось, должен стать переход левого защитника «Динамо» Виталия Миколенко, который также способен сыграть в центре обороны.

Однако проблемой для «Дженоа» могут стать высокие требования киевлян. За своего воспитанника украинцы хотят получить 20 миллионов евро. Это слишком много для «грифонов», и те намерены рассмотреть вариант с арендой игрока, в которой будет обязательство выкупа за меньшую сумму.

При этом, руководство «Дженоа» нацелено максимально удовлетворить кадровые пожелания Шевченко, а потому клуб попытается составить достойную конкуренцию «Наполи» в борьбе за Миколенко.

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(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Serhii P.
    Serhii P., 13.11.2021 09:04
    0
    Цей "синок" і половини цієї суми не вартує.
    Ссылка
    kortizol
    online
    kortizol, 13.11.2021 08:58
    0
    Ссылка
    xvalenok02
    xvalenok02, 13.11.2021 08:52
    0
    Губа не дура.
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