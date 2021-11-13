Не потянут трансфер? Известно, сколько Динамо хочет от Дженоа за Миколенко

Новоиспеченный главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко всерьез настроен зимой на несколько качественных трансферов.

Одним из них, как сообщалось, должен стать переход левого защитника «Динамо» Виталия Миколенко, который также способен сыграть в центре обороны.

Однако проблемой для «Дженоа» могут стать высокие требования киевлян. За своего воспитанника украинцы хотят получить 20 миллионов евро. Это слишком много для «грифонов», и те намерены рассмотреть вариант с арендой игрока, в которой будет обязательство выкупа за меньшую сумму.

При этом, руководство «Дженоа» нацелено максимально удовлетворить кадровые пожелания Шевченко, а потому клуб попытается составить достойную конкуренцию «Наполи» в борьбе за Миколенко.