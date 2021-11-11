Конкуренты Шевы. В Италии заговорили о еще одном претенденте на Миколенко

Итальянский «Дженоа», который не так давно возглавил украинец Андрей Шевченко, является не единственным представителем Серии А, которому интересен левый защитник «Динамо» и сборной Украины Виталий Миколенко.

Виды на 22-летнего бека также имеет «Наполи», который будет готов составить конкуренцию «Дженоа» за украинца.

Отметим, что помимо Миколенко Шевченко попросил боссов «Дженоа» в январе подписать в клуб еще двух футболистов – Саму Кастильехо из «Милана» и Алексея Миранчука из «Аталанты».

«Наполи» проявлял интерес к Миколенко еще летом, однако тогда между требованиями украинского клуба и возможностями итальянского возникли существенные различия, которые и не позволили трансферу состояться.