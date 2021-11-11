Конкуренты Шевы. В Италии заговорили о еще одном претенденте на Миколенко

Ранее интерес к защитнику «Динамо» приписывали «Дженоа»

  • 11.11.2021 18:48
  • 1039 просмотров
  • 3 комментария
Конкуренты Шевы. В Италии заговорили о еще одном претенденте на Миколенко
© ФК Динамо. Виталий Миколенко

Итальянский «Дженоа», который не так давно возглавил украинец Андрей Шевченко, является не единственным представителем Серии А, которому интересен левый защитник «Динамо» и сборной Украины Виталий Миколенко.

Виды на 22-летнего бека также имеет «Наполи», который будет готов составить конкуренцию «Дженоа» за украинца.

Отметим, что помимо Миколенко Шевченко попросил боссов «Дженоа» в январе подписать в клуб еще двух футболистов – Саму Кастильехо из «Милана» и Алексея Миранчука из «Аталанты».

«Наполи» проявлял интерес к Миколенко еще летом, однако тогда между требованиями украинского клуба и возможностями итальянского возникли существенные различия, которые и не позволили трансферу состояться.

Источник — Calciomercato

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Barsa_che
    Barsa_che, 11.11.2021 19:02
    0
    Все клубы мира выстроились в очередь за Миколенко, все хотят этого чудо игрока, но он пока держится, хочет играть только в Динамо.
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    Turnok
    Turnok, 11.11.2021 18:56
    0
    Требования и возможности и сейчас будут иметь существенные различия. Не будет никакого трансфера, ценник на Виталии неподъёмный.
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    Viktor Krichevskii
    Viktor Krichevskii, 11.11.2021 18:54
    0
    суркис шеве супрягу втюхает....американцы не вкурят многоходовочку
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