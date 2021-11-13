Австрия
4 : 2
Израиль
12.11.2021, FT

Дания впервые пропустила в отборе на ЧМ-2022. Ей забили Фареры

Несмотря на это, датчане одержали девятую победу подряд

  • 13.11.2021 00:10
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Дания впервые пропустила в отборе на ЧМ-2022. Ей забили Фареры
© Getty Images/Global Images Ukraine

К матчу девятого тура отбора на ЧМ-2022 против Фарерских островов сборная Дании подходила с путевкой в Катар в кармане и идеальными показателями: 24 набранных очка из 24 возможных и ни одного пропущенного гола при 27 забитых.

В матче с Фарерами Дания таки одержала девятую победу подряд, но при этом умудрилась пропустить от футбольного карлика: на 89-й минуте отличился Клэминт Ольсен.

В другом вечернем матче группы Австрия обыграла Израиль 4:2 и догнала израильтян в турнирной таблице. Ранее Шотландия обыграла Молдову и обеспечила себе путевку в плей-офф.

Дания – Фарерские острова – 3:1
Голы: Сков Ольсен 18, Бруун-Ларсен 63, Мэле 90+3 – Ольсен 89

Австрия – Израиль – 4:2
Голы: Арнаутович 51, Шауб 62, 72, Забитцер 84 – Биттон 32, Перец 59

Турнирная таблица группы F:

Источник — Sport.ua

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