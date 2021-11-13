12 ноября в матче квалификации ЧМ-2022 Дания дома обыграла Фарерские острова (3:1), пропустив первый гол за 9 туров.
Дания – Фарерские острова – 3:1. Пропустили первый гол. Видео голов и обзор
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Йоаким Мехле (Дания).
|89'
|ГОЛ ! Мяч забил Клеминт Ольсен (Фарерские острова).
|63'
|ГОЛ ! Мяч забил Якоб Бруун-Ларсен (Дания).
|18'
|ГОЛ ! Мяч забил Андреас Ольсен (Дания).
Источник — Sport.ua
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