Молдова
0 : 2
Шотландия
12.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Шотландия обыграла Молдову и вышла в плей-офф квалификации ЧМ-2022

Победителем группы стала команда Дании, досрочно получившая путевку на ЧМ

  • 12.11.2021 21:00
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Шотландия обыграла Молдову и вышла в плей-офф квалификации ЧМ-2022
© Getty Images/Global Images Ukraine

11 ноября состоялся матч 9-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022.

Шотландия обыграла Молдову на выезде (2:0), гарантировала себе второе место в группе F и вышла в плей-офф квалификации ЧМ-2022.

Вечерний матч между Австрией и Израилем теперь не имеет турнирного значения. А победителем группы F стала команда Дании (8 побед в 8 матчах), досрочно получившая путевку на мундиаль в Катаре.

Квалификация ЧМ-2022

9-й тур, 12 ноября

19:00. Молдова – Шотландия – 0:2

Голы: Петерсон, 38, Адамс, 65.

Турнирная таблица

Источник — Sport.ua

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