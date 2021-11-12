Шотландия обыграла Молдову и вышла в плей-офф квалификации ЧМ-2022

11 ноября состоялся матч 9-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022.

Шотландия обыграла Молдову на выезде (2:0), гарантировала себе второе место в группе F и вышла в плей-офф квалификации ЧМ-2022.

Вечерний матч между Австрией и Израилем теперь не имеет турнирного значения. А победителем группы F стала команда Дании (8 побед в 8 матчах), досрочно получившая путевку на мундиаль в Катаре.

Квалификация ЧМ-2022

9-й тур, 12 ноября

19:00. Молдова – Шотландия – 0:2

Голы: Петерсон, 38, Адамс, 65.

Турнирная таблица