Молдова
0 : 2
Шотландия
12.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Молдова – Шотландия – 0:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 9-го тура квалификации чемпионата мира 2022

  • 12.11.2021 21:29
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Молдова – Шотландия – 0:2. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

11 ноября состоялся матч 9-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022.

Шотландия обыграла Молдову на выезде (2:0), гарантировала себе второе место в группе F и вышла в плей-офф квалификации ЧМ-2022.

Квалификация ЧМ-2022

9-й тур, 12 ноября

19:00. Молдова – Шотландия – 0:2

Голы: Паттерсон, 38, Адамс, 65.

ГОЛ! 1:0. Паттерсон, 38 мин.

ГОЛ! 2:0. Адамс, 65 мин.

Незабитый пенальти, Рата, 82 мин (Молдова)

Видеообзор первого тайма.

Видеообзор второго тайма.

События матча
65' ГОЛ ! Мяч забил Че Адамс (Шотландия).
38' ГОЛ ! Мяч забил Нэйтан Паттерсон (Шотландия).

Источник — Sport.ua

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