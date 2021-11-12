Молдова – Шотландия – 0:2. Видео голов и обзор матча

11 ноября состоялся матч 9-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022.
Шотландия обыграла Молдову на выезде (2:0), гарантировала себе второе место в группе F и вышла в плей-офф квалификации ЧМ-2022.
Квалификация ЧМ-2022
9-й тур, 12 ноября
19:00. Молдова – Шотландия – 0:2
Голы: Паттерсон, 38, Адамс, 65.
ГОЛ! 1:0. Паттерсон, 38 мин.
ГОЛ! 2:0. Адамс, 65 мин.
Незабитый пенальти, Рата, 82 мин (Молдова)
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|65'
|ГОЛ ! Мяч забил Че Адамс (Шотландия).
|38'
|ГОЛ ! Мяч забил Нэйтан Паттерсон (Шотландия).
Источник — Sport.ua
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