Главным тренером Колоса может стать бывший глава академии Шахтера

Патрик ван Леувен недавно был уволен из «Маккаби» Тель-Авив

  • 12.11.2021 22:19
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Главным тренером Колоса может стать бывший глава академии Шахтера
© ФК Маккаби Тель-Авив. Патрик ван Леувен

Кандидатом на пост наставника «Колоса» из Ковалевки является бывший глава академии «Шахтера» Патрик ван Леувен.

Нидерландский специалист недавно был уволен из «Маккаби» Тель-Авив, где был главным тренером с декабря 2020 года. В «Шахтере» он работал с 2006 по 2013 год.

Также Олег Кононов находится в шорт-листе кандидатов на пост наставника «Колоса».

Напомним, недавно пост и.о главного тренера покинул Сергей Кузнецов, который работал с «Колосом» после ухода Руслана Костышина в конце лета.

Источник — Динамомания

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