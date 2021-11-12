Главным тренером Колоса может стать бывший глава академии Шахтера

Кандидатом на пост наставника «Колоса» из Ковалевки является бывший глава академии «Шахтера» Патрик ван Леувен.

Нидерландский специалист недавно был уволен из «Маккаби» Тель-Авив, где был главным тренером с декабря 2020 года. В «Шахтере» он работал с 2006 по 2013 год.

Также Олег Кононов находится в шорт-листе кандидатов на пост наставника «Колоса».

Напомним, недавно пост и.о главного тренера покинул Сергей Кузнецов, который работал с «Колосом» после ухода Руслана Костышина в конце лета.