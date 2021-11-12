Колос может возглавить экс-тренер Карпат и Спартака

Олег Кононов – в списке потенциальных кандидатов на пост наставника клуба из Ковалевки

  • 12.11.2021 19:37
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Колос может возглавить экс-тренер Карпат и Спартака
© ФК Карпаты Львов. Олег Кононов

Президент «Колоса» Андрей Засуха провел встречи с потенциальными кандидатами на пост главного тренера клуба – Романом Григорчуком и Дмитрием Михайленко. 
 
Сообщается, что это далеко не полный перечень специалистов, которые могут возглавить команду из Ковалевки.
 
По информации источника, наставником «Колоса» может стать Олег Кононов, известный по работе в «Карпатах», а также в российских клубах «Краснодар» и «Спартак».
 
Другим известным кандидатом является экс-глава академии «Шахтера» Патрик ван Леувен из Нидерландов, уволенный недавно из «Маккаби» Т-А.

Источник — Динамомания

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