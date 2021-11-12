Колос может возглавить экс-тренер Карпат и Спартака

Президент «Колоса» Андрей Засуха провел встречи с потенциальными кандидатами на пост главного тренера клуба – Романом Григорчуком и Дмитрием Михайленко.



Сообщается, что это далеко не полный перечень специалистов, которые могут возглавить команду из Ковалевки.



По информации источника, наставником «Колоса» может стать Олег Кононов, известный по работе в «Карпатах», а также в российских клубах «Краснодар» и «Спартак».



Другим известным кандидатом является экс-глава академии «Шахтера» Патрик ван Леувен из Нидерландов, уволенный недавно из «Маккаби» Т-А.