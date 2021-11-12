Не только Григорчук. У Колоса есть и другие претенденты на пост тренера

По информации ТаТоТаке, главным претендентом на пост тренера «Колоса» остается Роман Григорчук.
Наставнику на днях сделали предложение и переговоры с другими кандидатами поставили на паузу, ожидая решения Григорчука.
Среди других вариантов называют экс-тренера «Днепра-1» Дмитрия Михайленко, но клуб надеется, что Григорчук даст согласие на работу.
Сейчас «Колос» занимает 11 место.
Источник — ТаТоТаке
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но чистый сельский воздух и парное молоко в приоритете.
но чистый сельский воздух и парное молоко в приоритете.
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