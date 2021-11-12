Не только Григорчук. У Колоса есть и другие претенденты на пост тренера

Однако в приоритете остается Григорчук

  • 12.11.2021 15:07
  • 1349 просмотров
  • 2 комментария
Не только Григорчук. У Колоса есть и другие претенденты на пост тренера
© Getty Images/Global Images Ukraine

По информации ТаТоТаке, главным претендентом на пост тренера «Колоса» остается Роман Григорчук.

Наставнику на днях сделали предложение и переговоры с другими кандидатами поставили на паузу, ожидая решения Григорчука.

Среди других вариантов называют экс-тренера «Днепра-1» Дмитрия Михайленко, но клуб надеется, что Григорчук даст согласие на работу.

Сейчас «Колос» занимает 11 место.

Источник — ТаТоТаке

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    babovoz
    online
    babovoz, 12.11.2021 16:08
    +1
    Burevestnik, 12.11.2021 15:46
    Коваливка не Одесса,
    но чистый сельский воздух и парное молоко в приоритете.
    І доярок би гарних
    Ссылка
    Burevestnik
    Burevestnik, 12.11.2021 15:46
    +1
    Коваливка не Одесса,
    но чистый сельский воздух и парное молоко в приоритете.
    Ссылка
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