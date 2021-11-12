Итоговый турнир. Бадоса без проблем разобралась с Соболенко

23-летняя испанская теннисистка Паула Бадоса, занимающая десятую строчку рейтинга WTA, взяла верх над второй ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси.

В матче группового раунда Итогового турнира WTA, который проходит в мексиканской Гвадалахаре, Бадоса отдала сопернице лишь четыре гейма – и все в первом сете, а второй выиграла всухую. Встреча продлилась 1 час 17 минут.

Итоговый турнир WTA. Групповой раунд

Арина Соболенко (Беларусь) – Паула Бадоса (Испания) – 4:6, 0:6

Напомним, ранее в другом матче группы Чичен-Ица Саккари в двух сетах разобралась со Свёнтек.