Итоговый турнир WTA. Саккари в двух сетах разобралась со Свёнтек

Гречанка Мария Саккари выиграла стартовый матч группового раунда Итогового турнира WTA.



В первой встрече группы Чичен-Ица Саккари в двух сетах одолела польку Игу Свёнтек.



Итоговый турнир WTA. Групповой раунд

​Мария Саккари (Греция) – Ига Свёнтек (Польша) – 6:2, 6:4



Это была третья встреча теннисисток, полька ни разу не побеждала.



Также в этом квартете представлены Арина Соболенко и Паула Бадоса, которые сыграют позже.