Итоговый турнир WTA. Саккари в двух сетах разобралась со Свёнтек

Гречанка Мария Саккари выиграла стартовый матч группового раунда Итогового турнира WTA.
В первой встрече группы Чичен-Ица Саккари в двух сетах одолела польку Игу Свёнтек.
Итоговый турнир WTA. Групповой раунд
Мария Саккари (Греция) – Ига Свёнтек (Польша) – 6:2, 6:4
Это была третья встреча теннисисток, полька ни разу не побеждала.
Также в этом квартете представлены Арина Соболенко и Паула Бадоса, которые сыграют позже.
Источник — Sport.ua
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