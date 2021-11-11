Итоговый турнир WTA. Саккари в двух сетах разобралась со Свёнтек

Мария выиграла третью очную встречу из трех

  • 11.11.2021 23:41
  • 255 просмотров
  • 2 комментария
Итоговый турнир WTA. Саккари в двух сетах разобралась со Свёнтек
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мария Саккари

Гречанка Мария Саккари выиграла стартовый матч группового раунда Итогового турнира WTA.
 
В первой встрече группы Чичен-Ица Саккари в двух сетах одолела польку Игу Свёнтек.
 
Итоговый турнир WTA. Групповой раунд
​Мария Саккари (Греция) – Ига Свёнтек (Польша) – 6:2, 6:4
 
Это была третья встреча теннисисток, полька ни разу не побеждала.
 
Также в этом квартете представлены Арина Соболенко и Паула Бадоса, которые сыграют позже.

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    olya403
    olya403, 11.11.2021 23:54
    +1
    sirjoga, 11.11.2021 23:45
    Свьонтек треба не на підсумковий турнір, а разом з Радукану на на турнір малолітніх ветеранів Шоломів. Бо звичайні турніри не вже не вивозять.
    Іга цього року виграла два турніри, причому не 250 ;) І була однією із найстабільніших на Шоломах
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    sirjoga
    sirjoga, 11.11.2021 23:45
    0
    Свьонтек треба не на підсумковий турнір, а разом з Радукану на на турнір малолітніх ветеранів Шоломів. Бо звичайні турніри не вже не вивозять.
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