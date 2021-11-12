Владимир МИКИТИН: «Снова Украина наступила на те же грабли»

Национальная сборная Украины сыграла вничью (1:1) в контрольном матче с Болгарией.

Экс-защитник сборной Украины Владимир Mикитин поделился впечатлениями от противостояния в Одессе.

«Никак украинцам не удается избавиться от ничейного синдрома. И не откажешь нашим ребятам в старательности, но из матча в матч наступаем на те же грабли. Имею ввиду промахи в обороне и просто катастрофическую ситуацию с реализацией голевых моментов. Уверен, что трансферная стоимость юного болгарского вратаря Светослава Вуцова, совершившего несколько эффектных сэйвов, после сегодняшнего поединка сильно возросла, однако и наши много раз промахивались с убойных позиций. Я это объясняю отсутствием у того же Андрея Ярмоленко игровой практики на клубном уровне.

Что касается Руслана Mалиновского, то он сыграл на своем уровне, хотя и не так ярко.

Не понравилось, как наши начали второй тайм, хорошо, что в этот период болгары не забили еще раз, иначе было бы сложно спастись. Все же, нужно отдать должное хозяевам, что они сумели сплотиться, взвинтили темп и их преимущество стало тотальным. Единственное чего не удалось, за исключением одного меткого удара Тараса Степаненко, так это исправить прицел. Будем надеяться, что приберегли голевой запас на следующий матч - с Боснией и Герцеговиной».

16 ноября сборная Украины проведет свой заключительный матч отбора ЧМ-2022. Сине-желтые встретятся на выезде с Боснией и Герцеговиной.