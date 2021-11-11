11 ноября в матче квалификации ЧМ-2022 Россия дома обыграла Кипр (6:0).
Россия – Кипр – 6:0. У хорватов еще есть шанс. Видео голов и обзор матча
События матча
|87'
|ГОЛ ! Мяч забил Александр Ерохин (Россия).
|81'
|ГОЛ ! Мяч забил Антон Заболотный (Россия).
|62'
|ГОЛ ! Мяч забил Алексей Сутормин (Россия).
|56'
|ГОЛ ! Мяч забил Андрей Мостовой (Россия).
|55'
|ГОЛ ! Мяч забил Фёдор Смолов (Россия).
|4'
|ГОЛ ! Мяч забил Александр Ерохин (Россия).
Источник — Sport.ua
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