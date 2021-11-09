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Кипр
11.11.2021 19:00

Россия – Кипр. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2022

Команда Валерия Карпина имеет хорошие шансы поехать на Мундиаль

  • 09.11.2021 08:15
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Россия – Кипр. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2022
© rfs.ru

В четверг, 11 ноября, в Санкт-Петербурге состоится матч девятого тура группового раунда европейской квалификации чемпионата мира-2022, в котором местная сборная России примет национальную команду Кипра. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву.

Россия

 

Под руководством Валерия Карпина, который возглавил сборную России после Евро-2020, команда провела пять поединков и добилась в них почти максимального успеха, набрав 13 очков из 15 возможных. Причем ничья была в дебютном для Карпина поединке с Хорватией (0:0). Именно с хорватами Россия продолжает борьбу за первое место в группе, которое позволит напрямую квалифицироваться на Мундиаль в Катаре.

Пока у россиян два очка гандикапа над соперником за два тура до окончания отбора. Скорее всего, все решится в последнем туре, в очном противостоянии Хорватии и России. А пока подопечные Валерия Карпина уже гарантировали себе как минимум второе место, так что даже в случае фиаско у них будет шанс побороться за путевку на чемпионат мира в стыковых поединках.

Кипр

 

Киприоты в своей истории ни разу не участвовали в финальных стадиях чемпионатов мира и Европы. Могли переписать историю они в 2016 году: благодаря победам над Боснией и Герцеговиной и Израилем в гостях в последнем туре Кипру нужно было всего лишь обыграть у себя дома Боснию и Герцеговину, чтобы занять спасительное третье место в группе и отправиться в стыковые матчи, однако поражение оставило островитян без Евро.

В 2010 году сборная Кипра занимала рекордно высокое 43 место в рейтинге ФИФА, а ныне она располагается на 103-й строчке. В нынешнем отборе на Мундиаль 2022 года Кипр набрал пять очков благодаря победе над Словенией (1:0), а также ничейным результатам в матчах со Словакией (0:0) и Мальтой (2:2). С этим показателем киприоты занимают последнее место в турнирной таблице.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что Россия одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.17 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

Россия: Сафонов – Дивеев, Караваев, Джикия, Сутормин, Фомин, Баринов, Кузяев, Головин, Миранчук, Заболотный.

Кипр: Неофитос – Николас, Костас, Стелиос, Андреас, Парис, Костакис, Григорис, Фотис, Пиерос, Яннис.

11 ноября, четверг

Россия – Кипр
Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена». 19:00
ТВ-трансляция на видеосервисе Oll.tv
Прогноз Sport.ua — 2:1
Parimatch  
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Денис Шаховец, Sport.ua

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