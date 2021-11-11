Два снятия. Известны финалистки турнира в Линце

Состоялись полуфинальные встречи в рамках турнира WTA 250 в Линце.
Американка Даниэль Коллинс не смогла доиграть матч против соотечественницы Элисон Риск.
Симона Халеп и вовсе не вышла на матч против Жаклин Кристиан из-за травмы, поэтому противостояние румынок не состоялось.
Линц. 1/2 финала
Элисон Риск [8] – Даниэль Коллинс [3] – 7:5 (отказ)
Жаклин Кристиан – Симона Халеп [2] – (техническая победа)
Линц. Финал
Элисон Риск [8] – Жаклин Кристиан
Источник — Sport.ua
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