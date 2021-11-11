Два снятия. Известны финалистки турнира в Линце

Симона Халеп и Даниэль Коллинс травмировались

  • 11.11.2021 20:32
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  • 1 комментарий
Два снятия. Известны финалистки турнира в Линце
© Getty Images/Global Images Ukraine. Симона Халеп

Состоялись полуфинальные встречи в рамках турнира WTA 250 в Линце.
 
Американка Даниэль Коллинс не смогла доиграть матч против соотечественницы Элисон Риск.
 
Симона Халеп и вовсе не вышла на матч против Жаклин Кристиан из-за травмы, поэтому противостояние румынок не состоялось.
 
Линц. 1/2 финала

  Элисон Риск [8] –  Даниэль Коллинс [3] – 7:5 (отказ)
  Жаклин Кристиан –  Симона Халеп [2] – (техническая победа)

Линц. Финал

  Элисон Риск [8] –  Жаклин Кристиан

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Александр Петухов
    Александр Петухов, 11.11.2021 21:43
    0
    Еххх, Сімона!!!
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