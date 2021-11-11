В пятницу, 12 ноября, в Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоится матч квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года, в котором сборная Англии примет албанскую дружину. Стартовый свисток в поединке прозвучит в 21:45 по Киеву.

Англия

Родоначальники футбола являются единоличными лидерами группы I отбора. В 8-ми сыгранных матчах они набрали 20 очков, одержав 6 побед при двух ничьих. «Багаж» англичан на три пункта тяжелее, чем у сборной Польши (17 баллов), которую, в свою очередь, пытается настичь команда Албании (15 очков). Исходя из этого, права на осечку, тем более – в родных стенах, у англичан не нет. Поляки ведь не дремлют.

Подопечные Гарета Саутгейта на летнем Евро-2020, напомним, играли в финале, где в серии послематчевых 11-метровых проиграли команде Италии – 2:3 (основное время – 1:1). После этого они в квалификации будущего мундиаля продолжили свой беспроигрышный ход, взятый еще со старта турнира. В сентябрьской серии матчей Англия на выезде разбила Венгрию (4:0), затем дома деклассировала команду Андорры (4:0) и поделила очки в гостях с поляками (1:1).

В октябрьских поединках «львы» нанесли удачный визит андоррцам (5:0), а затем в родных стенах сыграли вничью с Венгрией (1:1). Таким образом, на настоящий момент в 2021 году англичане провели на различном уровне 17 матчей. В пассиве у них нет ни одного поражения в основное время – 12 побед, 5 ничьих.

Албания

Коллектив 76-летнего итальянца Эдоардо Рея в турнирной таблице группы I, как уже отмечалось, располагается на третьей позиции, имея в активе 15 пунктов. В восьми проведенных поединках он добился пяти побед и трижды проиграл (разница мячей 11-7).

В мартовской серии игр, которая дала старт отбору на ЧМ-2022, албанцы на выезде переиграли Андорру (1:0), уступили на своем поле Англии (0:2) и также в гостях взяли три очка в противостоянии с Сан-Марино (2:0). В трех сентябрьских поединках «красно-черные» вначале уступили на выезде Польше (1:4), а затем поочередно обыграли дома Венгрию (1:0) и Сан-Марино (5:0). Венгров албанцы одолели и в октябре на выезде (1:0), после чего на своем поле сложили оружие в соперничестве с Польшей (0:1).

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что сборная Англии в этом матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.11 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Магуайр, Чилуэлл, Фоден, Филлипс, Хендерсон, Сака, Стерлинг, Кейн.

Албания: Бериша – Исмайли, Кумбулья, Весели, Хисай, Баре, Гьясула, Траши, Байрами, Чикаллеши, Броя.

12 ноября, пятница