Англия за тайм уничтожила Албанию, Польша обеспечила себе плей-офф

Сегодня, 12 ноября состоялись матчи предпоследнего, девятого тура отбора на ЧМ-2022 в европейской группе I. Сборная Англии за первый тайм отгрузила пять мячей в ворота Албании и обеспечила себе три очка.

Польша, которая с первой минуты матча с Андоррой играла в большинстве, одержала уверенную победу 4:1, и обеспечила себе как минимум второе место в группе и выход в плей-офф. Шансы обойти Англию призрачные: за тур до финиша поляки отстают на 3 очка и имеют на 6 голов хуже разницу мячей.

Англия – Албания – 5:0

Голы: Магуайр 9, Кейн 18, 33, 45+2, Хендерсон 28

Андорра – Польша – 1:4

Голы: Валес 45 – Левандовски 5, 73, Юзвяк 11, Милик 45+2

Удаление: Фернандес 1 (Андорра)

Венгрия – Сан-Марино – 4:0

Голы: Собослаи 6, 83, Гадзаг 22, Вечеи 88

Турнирная таблица группы I: