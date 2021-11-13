12 ноября в матче квалификации ЧМ-2022 Венгрия дома разгромила Сан-Марино (4:0).
Венгрия – Сан Марино – 4:0. Разгром карлика. Видео голов и обзор
События матча
|88'
|ГОЛ ! Мяч забил Балинт Вечеи (Венгрия).
|83'
|ГОЛ ! Мяч забил Доминик Собослои (Венгрия).
|22'
|ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Газдаг (Венгрия).
|6'
|ГОЛ ! Мяч забил Доминик Собослои (Венгрия).
Источник — Sport.ua
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