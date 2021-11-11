ВИДЕО. На стадионе Черноморец в день матча с Болгарией произошел пожар

В день товарищеского матча Украина – Болгария на стадионе «Черноморец», где должен пройти поединок, вспыхнул пожар.



Огонь охватил помещение скейтпарка, но пожар удалось ликвидировать с помощью огнетушителя еще до прибытия спасателей.



В ГСЧС сообщили, что причиной пожара стало короткое замыкание проводки в кулере в одном из офисов, находящихся в здании стадиона. Огонь успел распространиться на площадь в два квадратных метра.



Матч начнется в 19:30.

Украина – Болгария. Прогноз и анонс на товарищеский матч