ВИДЕО. На стадионе Черноморец в день матча с Болгарией произошел пожар

В день товарищеского матча Украина – Болгария на стадионе «Черноморец», где должен пройти поединок, вспыхнул пожар.
Огонь охватил помещение скейтпарка, но пожар удалось ликвидировать с помощью огнетушителя еще до прибытия спасателей.
В ГСЧС сообщили, что причиной пожара стало короткое замыкание проводки в кулере в одном из офисов, находящихся в здании стадиона. Огонь успел распространиться на площадь в два квадратных метра.
Матч начнется в 19:30.
Украина – Болгария. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Источник — Факты
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.