ВИДЕО. На стадионе Черноморец в день матча с Болгарией произошел пожар

К счастью, возгорание удалось ликвидировать до прибытия спасателей

  • 11.11.2021 14:14
  • 1063 просмотра
  • 1 комментарий
ВИДЕО. На стадионе Черноморец в день матча с Болгарией произошел пожар
© wikipedia

В день товарищеского матча Украина – Болгария на стадионе «Черноморец», где должен пройти поединок, вспыхнул пожар.
 
Огонь охватил помещение скейтпарка, но пожар удалось ликвидировать с помощью огнетушителя еще до прибытия спасателей.
 
В ГСЧС сообщили, что причиной пожара стало короткое замыкание проводки в кулере в одном из офисов, находящихся в здании стадиона. Огонь успел распространиться на площадь в два квадратных метра.
 
Матч начнется в 19:30.

Украина – Болгария. Прогноз и анонс на товарищеский матч

 

 

Источник — Факты

(4 голоса)

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Комментарии
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    Gagik_Perdonian
    Gagik_Perdonian, 11.11.2021 14:22
    +1
    пижыжа
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