Украина – Болгария. Букмекеры уверены в победе команды Петракова

11 ноября в Одессе состоится товарищеский матч, в котором сыграют сборные Украины и Болгарии.
Букмекеры отдают больше шансов команде Александра Петракова. На победу украинцев можно поставить с коэффициентом 1.48, на ничью - 4.5, поражение оценено в 7.4.
Предполагается, что матч будет средней результативности. Ставку «обе команды забьют» можно взять за 2.1. Основные тоталы – ТБ2.5 – 1.93, ТМ2.5 – 1.93.
Начало матча – в 19:30.
Источник — Sport.ua
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