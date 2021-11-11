Украина – Болгария. Букмекеры уверены в победе команды Петракова

11 ноября в Одессе состоится товарищеский матч, в котором сыграют сборные Украины и Болгарии.



Букмекеры отдают больше шансов команде Александра Петракова. На победу украинцев можно поставить с коэффициентом 1.48, на ничью - 4.5, поражение оценено в 7.4.



Предполагается, что матч будет средней результативности. Ставку «обе команды забьют» можно взять за 2.1. Основные тоталы – ТБ2.5 – 1.93, ТМ2.5 – 1.93.



Начало матча – в 19:30.

Украина – Болгария. Прогноз и анонс на товарищеский матч