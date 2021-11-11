ШЕВЧЕНКО – о сборной Украины: «Всех обнимаю, буду смотреть и болеть»

45-летний специалист передал привет в национальную команду

  • 11.11.2021 11:59
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ШЕВЧЕНКО – о сборной Украины: «Всех обнимаю, буду смотреть и болеть»
© УАФ. Андрей Шевченко

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко поддержал национальную команду накануне решающего поединка отбора ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины.
 
«Хочу передать всем футболистам и тренерам национальной сборной привет. Будет очень сложная игра, поэтому я буду болеть. Всем болельщикам большой привет. Я знаю, что многие болельщики будут поддерживать меня.
 
Еще раз – будет важная игра. Я всех обнимаю, желаю удачи, буду смотреть и болеть», – сказал Шевченко.
 
Матч Босния и Герцеговина – Украина состоится 16 ноября, начало в 21:45. 

ФОТО. Шевченко представлен в качестве главного тренера Дженоа

Источник — ПроФутбол

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