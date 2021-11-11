Олег ФЕДОРЧУК: «Это поединок не для сборной, а для карьеры Петракова»

Эксперт высказался о грядущих матчах с Болгарией и Боснией и Герцеговиной

  • 11.11.2021 11:40
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Олег ФЕДОРЧУК: «Это поединок не для сборной, а для карьеры Петракова»
© УАФ. Александр Петраков (слева)

Известный украинский тренер Олег Федорчук поделился мнением о предстоящем 11 ноября контрольном матче нашей национальной команды против Болгарии.

«У нашей команды сложилась неоднозначная ситуация. Обычно контрольные игры проводятся, чтобы наиграть связи, но для нас этот матч — это подготовка к решающим играм. Потому что, если все удачно сложится с Боснией, нам предстоит еще две игры в плей-офф.

Для тренерского штаба сборной Украины сложилась непростая ситуация, потому что модель поведения в следующей игре с Боснией напрямую будет зависеть от того, как боснийцы сыграют с финнами. Поэтому с болгарами нельзя просто так выйти и отрабатывать один из вариантов.

По всей видимости с Боснией нам нужна будет только победа. А матч с Болгарией я вообще не рассматриваю как матч. Это подготовка к Боснии.

Игра с боснийцами — это матч даже не для сборной, это поединок для Петракова и его карьеры.

Малиновский? Не думаю, что он будет игроком основы. Во-первых, Малиновский, как и Яремчук, находится сейчас не в самом лучшем оптимальном состоянии. Это совсем не тот Малиновский, который был еще в мае. Во-вторых, как это будет выглядеть? Вчера его не приглашали вообще, а сегодня сразу в основной состав. С точки зрения поведения это тоже неправильно.

Насчет матча с Болгарией, мы еще не знаем, в каком тайме выйдет основа. Может быть, во втором. Тренеры иногда на сборах выпускают основу во второй половине встречи. Тем более Петраков — мастер неординарных поступков», - сказал Федорчук.

Украина – Болгария. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Источник — FanDay

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