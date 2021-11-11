Георгий БУЩАН: «Гармашу не нужна большая адаптация в сборной»

Голкипер киевского «Динамо» и сборной Украины Георгий Бущан прокомментировал вызов одноклубника Дениса Гармаша в национальную команду.

«Ему не нужна большая адаптация, потому что большинство игроков он знает. Это замечательно, что у него все получается, мы его поддерживаем», - сказал Бущан.

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