Авраам КАМПОМАР: «Гармаш заслужил шанс в сборной»

Аналитик сборной Украины Авраам Кампомар рассказал, в какой роли рассматривается Денис Гармаш в национальной команде.

– Посмотрим. Он футболист, который может играть на многих позициях. Кроме универсализма, он заслужил этот шанс. Если он сможет нам помочь, то это отлично.

– Какая позиция в сборной самая проблемная?

– Все зависит от того, как мы хотим играть и как использовать тех футболистов, которые у нас есть сейчас. У нас есть обойма футболистов, мы должны понимать, что мы можем с ними сделать. Если есть проблемная позиция, нужно подумать, как ее закрыть. В сборной не может быть такой проблемы, мы зависим от тех игроков, которые у нас есть. Мы не можем купить футболиста. Позиции – второстепенны.