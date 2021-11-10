Авраам КАМПОМАР: «Гармаш заслужил шанс в сборной»

Аналитик сборной Украины – о вызове опытного хавбека «Динамо»

  • 10.11.2021 16:43
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Авраам КАМПОМАР: «Гармаш заслужил шанс в сборной»
© ФК Динамо. Денис Гармаш

Аналитик сборной Украины Авраам Кампомар рассказал, в какой роли рассматривается Денис Гармаш в национальной команде.

– Посмотрим. Он футболист, который может играть на многих позициях. Кроме универсализма, он заслужил этот шанс. Если он сможет нам помочь, то это отлично.

– Какая позиция в сборной самая проблемная?
– Все зависит от того, как мы хотим играть и как использовать тех футболистов, которые у нас есть сейчас. У нас есть обойма футболистов, мы должны понимать, что мы можем с ними сделать. Если есть проблемная позиция, нужно подумать, как ее закрыть. В сборной не может быть такой проблемы, мы зависим от тех игроков, которые у нас есть. Мы не можем купить футболиста. Позиции – второстепенны.

Источник — Трибуна

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