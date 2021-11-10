ВИДЕО. Пяткой пробросил мяч между ног! Ярмоленко эффектно обыграл Гармаша

Вингер сборной Украины похвастался техникой работы с мячом на тренировке национальной команды

  • 10.11.2021 14:29
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ВИДЕО. Пяткой пробросил мяч между ног! Ярмоленко эффектно обыграл Гармаша
© УАФ. Андрей Ярмоленко

32-летний вингер «Вест Хэма» и сборной Украины Андрей Ярмоленко красиво обыграл своего партнера по национальной команде Дениса Гармаша из киевского «Динамо» на тренировке «сине-желтых» на НСК «Олимпийский».

Ярмоленко эффектно пробросил мяч пяткой Гармашу между ног. «Ты снимал?», — со смехом обратился Андрей к оператору.

«Рад снова видеть Гармаша в сборной», — прокомментировал Ярмоленко видео эпизода, которое он опубликовал в Instagram.

На счету Ярмоленко 104 матча за сборную Украины, где он забил 44 мяча. 31-летний Гармаш провел за украинскую национальную команду 30 матчей, где забил 2 мяча. Ранее оба футболиста защищали цвета «Динамо».

11 ноября Украина в Одессе проведет товарищеский матч с Болгарией. 16 ноября Украина на выезде сыграет с Боснией и Герцеговиной в рамках отбора на ЧМ-2022.

Источник — Instagram

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