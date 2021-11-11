Тренер Кипра: «C Россией покажем хорошую игру, выложимся на все 100%»

Николаос Костеноглу – о предстоящем матче квалификации на Мундиаль

  • 11.11.2021 08:39
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Тренер Кипра: «C Россией покажем хорошую игру, выложимся на все 100%»
© cfa.com.cy. Николаос Костеноглу

Главный тренер сборной Кипра Николаос Костеноглу поделился ожиданиями от матча квалификации чемпионата мира-2022 против национальной команды России.

«Мы играем с главной командой группы, лидером. Обещаем, что покажем хорошую игру, это наш национальный долг. Выложимся на все 100 процентов. Хочу отметить настрой футболистов. У меня оптимистичные ожидания от матча, но победит сильнейший.Мы помним, что в Санкт-Петербурге АПОЕЛ вышел в плей-офф Лиги чемпионов. Это знаковый успех. У нас другая мотивация, мы хотим показать наш дух, мы готовы к игре», - сказал Костеноглу.

Матч Россия – Кипр состоится в четверг, 11 ноября. Начало в 19:00.

Источник — УЕФА

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