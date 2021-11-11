Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Дженоа выбрал Шевченко, а не Пирло. Но легко не будет»

Специалист прокомментировал назначение украинца главным тренером итальянского клуба

  • 11.11.2021 03:35
  • 57 просмотров
  • 1 комментарий
Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Дженоа выбрал Шевченко, а не Пирло. Но легко не будет»
© ФК Дженоа. Андрей Шевченко

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный высказался о назначении Андрея Шевченко главным тренером итальянского «Дженоа», который выступает в Серии А.

«Вариант «Дженоа» выглядит интересным и перспективным по многим вопросам. Первое: генуэзский клуб — девятикратный чемпион Италии с большой историей и славными традициями. Второе: приход в клуб новых владельцев, американской компании «777 Partners», с большими спортивными амбициями в отношении генуэзского клуба. Третье: по имеющейся информации, президентом клуба должен стать знаменитый личный врач Сильвио Берлускони Альберто Зангрилло, который с самого детства является страстным поклонником «Дженоа». Четвертое: спортивным директором будет Луиш Кампуш. Он помогал собрать чемпионские составы «Монако» Леонарду Жардима и «Лилля» Кристофа Галтье. Это уже о чем-то говорит. Пятое: возможность Андрея Шевченко формировать свой тренерский штаб, в который уже вошли Мауро Тассотти и Луиджи Ночентини. Шестое: системность достижения результатов по примеру «Аталанты» и ряда других клубов. В этом сезоне перед «Дженоа» стоит задача сохранения прописки в Серии А. Седьмое: полное доверие и карт-бланш Андрею Шевченко. Почему? Выбрали его, а, не в обиду будет сказано, Андреа Пирло. С Шевченко заключили длительный контракт до лета 2024 года. Восьмое: независимость трансферно-селекционной политики главного тренера. Уже многие СМИ называют ряд игроков, в том числе и украинских (Зинченко, Миколенко и другие), которые могут перейти в «Дженоа». Девятое: у Андрея есть время на создание команды, готовой решать самые серьезные задачи. А у руководства хватит терпения на это. Я перечислил девять серьезнейших пунктов.

Очень редко в жизни бывают такие возможности для творчества и работы на вырост. Да, Андрей никогда не работал в клубных командах. Это правда. Но это дело наживное. Ежедневно работать на тренировочном поле и видеть результаты своего труда очень интересно. Будет ли легко? Нет! И никогда ни у одного тренера такой роскоши не будет. У нас такая профессия. Ежедневное, максимальное перенапряжение. Но по-другому нельзя. Также следует учитывать то, что иностранный тренер должен работать лучше местного специалиста. Я это знаю не понаслышке, так как тренировал неоднократно различные команды в четырех разных странах. От тебя требуется всегда максимальный результат.

Лично я верю в то, что у Андрея, его тренерского штаба и всего коллектива все получится. Искренне желаю ему удачи!», — сказал Грозный.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    belerilf1
    belerilf1, 11.11.2021 03:45
    -1
    из двух недотренеров надо было кого-то выбрать
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности