Андрей ШЕВЧЕНКО: «Хочу добиться чего-то как тренер»

Сегодня состоялась презентация Андрея Шевченко в качестве главного тренера «Дженоа». После этого украинский специалист ответил на вопросы журналистов:

- Это очень важный момент в моей карьере тренера. Хочу поблагодарить руководство и проект «Дженоа» за то, что вернули меня в Италию, страну, с которой у меня особая связь. Я надеюсь продолжить тренерскую карьеру. «Дженоа» – очень важный клуб, это проект, который для меня очень много значит. Наша главная цель – играть в Серии А в следующем году, и единственный известный мне способ добиться этого – это работать. Я сделаю все, отдам всего себя, чтобы достичь этого результата.

Этот проект меня убедил. Я верю, что «Дженоа» может совершить большие дела в Италии в будущем. Безусловно, нам будут нужны болельщики. Я играл в Генуе, и это были очень сложные матчи. Я очень хорошо помню, как играл против 12 игроков, потому что 12-м игроком «Дженоа» были болельщики. Я надеюсь, что они будут с нами, потому что нам нужна большая поддержка.

У меня были контакты с новыми владельцами, разговоры были долгими. Команда нуждается в усилении, и поскольку наша цель - играть в следующем сезоне в Серии А, думаю, нам придется хорошо поработать на трансферном рынке.

Все ребята в команде – очень хорошие и готовы работать. Я думаю, что первая цель – достичь позиции в турнирной таблице, где мы сможем вздохнуть свободнее и хорошо поработать. Мы должны поднажать, чтобы достичь места в таблице, где мы сможем это сделать.

Италия – важная футбольная страна, итальянская школа важна. Для меня работа с такими тренерами, как Анчелотти, Дзаккерони и Чезаре Мальдини, была большим опытом. Тренерская работа в Италии означает вход в мир итальянского футбола, чтобы иметь возможность соревноваться с великими тренерами, которые сейчас работают в Италии. Это вызов, который стимулирует меня.

– Параллельно борьбе за сохранение прописки в Серии А, Кубок Италии будет целью команды?

– Важнее спастись. Мы должны приложить много усилий, много работать и попытаться найти решения для достижения этой цели. Я и моя команда работаем для этого.

– Вам не страшно приниматься за клубную работу?

– Я готов к этому, ждал возможности поработать в клубе. Конечно, сейчас есть чем заняться, но это меня не пугает. Это дает мне стимул работать усерднее и искать новые решения только на благо «Дженоа».

– Вы говорили с Берлускони?

– Я говорил с Галлиани. Я еще не говорил с президентом, мы пообщаемся в ближайшие дни.

– «Дженоа» будет играть в атакующий или оборонительный футбол?

– «Дженоа» исторически была очень агрессивной, особенно дома. Я постараюсь сбалансировать команду. Нам нужно иметь идеальный баланс и понимать наши потребности. Теперь у нас будет период тренировок, а затем мы вступим в фазу очень сложных и важных матчей. Мы должны быть готовы.

- Как вы боритесь со страхом?

- Нужен правильный менталитет. Поговорив с игроками, я почувствовал желание улучшить ситуацию. Я думаю, что, имея большое желание и правильную структуру на поле, мы можем улучшить ситуацию.

- Однажды вы были в Генуе в качестве тренера сборной Украины. Когда вы плакали возле моста Моранди (обрушился в августе 2018 года и унес жизни 43 человек, - прим.), вы не могли себе представить, что будуете тренировать «Дженоа»?

- Я много думал, прежде чем принять это решение. Эта история также подтолкнула меня к этому решению. У Генуи большое сердце.

Мой Золотой мяч – это прошлое. Я хочу добиться чего-то как тренер. Я постараюсь сделать все, чтобы эти отношения были долгими.

– Ваш первый матч будет против «Ромы» Моуриньо.

– Я очень уважаю Жозе Моуриньо. Его приезд многое дал итальянскому футболу. Я знаю, что мы должны играть с «Ромой», я его очень уважаю.

– Вы планируете адаптироваться под команду или будете играть по определенной схеме?

– Я думаю, что у этой команды есть определенные характеристики. Сейчас мы будем хорошо тренироваться, смотреть, в какой схеме команда может играть лучше. Одними из них могут быть 3-5-2 или 4-3-3.

- Какие ваши отношения с Мауро Тассотти?

- Мы знакомы уже очень много лет. Наши отношения не только рабочие – у нас глубокая дружба.