10 ноября в 19:00 в Приштине (Косово) состоялся товарищеский матч.
Косово – Иордания – 0:2. Видео голов и обзор товарищеского матча
ГОЛ! 0:1. Файсал, 18 мин.
ГОЛ! 0:2. Аль-Дарадрех, 85 мин.
Удаление, Аль-Равабдех, 90+1 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|90'
|Игрок команды Иордания получает красную карточку.
|85'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Иордания.
|18'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Иордания.
Источник — Sport.ua
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