Предыгровой день в Одессе сборная Украины начала с завтрака, после которого у команды было свободное время и прогулка по желанию.

Некоторые ребята радостно воспользовались случаем пройтись по Приморскому бульвару или по Дерибасовской. Солнечная погода и температура плюс 10 делали утренний променад приятным случаем для обретения бодрого тонуса. Так, одессит Георгий Бущан с удовольствием показал Андрею Ярмоленко и Сергею Сидорчуку архитектурные жемчужины центральной части города.

Основная работа сборной была запланирована вечером. Перед выездом на тренировку было теоретическое занятие, а уже на стадионе «Черноморец» – практическое. После разминки команда выполнила набор упражнений, направленных на координацию, скорость и стартовую взрывчатость, предложенных тренером по физической подготовке и реабилитации Вячеславом Руженцевым.

В ходе основной части предыгрового занятия тренерский штаб нарабатывал ту модель игры, которая будет основана во время контрольного матча с Болгарией. Исполняющий обязанности главного тренера Александр Петраков определялся со стартовым составом на матч, а насчет заявки из 23 игроков, то для ее формирования у наставника есть время до полуночи по европейскому времени.

Сине-желтые традиционно рассчитывают на мощную поддержку во время матча в Одессе. Согласно ограничениям на игру с болгарами могут быть заполнены две трети стадиона «Черноморец» (18 из 27 тысяч мест). Ожидается, что на игре будет около 10–11 тысяч болельщиков. Однако число имеет все основания для роста, ведь билеты – в свободной продаже.

Национальная команда приглашает одесситов на матч, который начнется 11 ноября в 19:30. У болельщиков должен быть при себе документ о вакцинации, свежий отрицательный ПЦР-тест, экспресс-тест или справка от врача о наличии антигена. Для удобства болельщиков перед стадионом будут работать три пункта, в которых можно будет сделать экспресс-тест.

ФОТО. Накануне матча с Болгарией. Тренировка сборной Украины в Одессе