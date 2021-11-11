ВИДЕО Дневник сборной. Почему Ярмоленко отдал премию на благотворительность

11 ноября в 19:30 в Одессе сборная Украины сыграет «товарняк» с Болгарией

  • 11.11.2021 00:23
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ВИДЕО Дневник сборной. Почему Ярмоленко отдал премию на благотворительность
© УАФ

Национальная команда Украины провела предыгровой день в Одессе. Перед выездом на тренировку было теоретическое занятие, а на стадионе «Черноморец» – практическое. После разминки команда выполнила набор упражнений, направленных на координацию, скорость и стартовую взрывчатость.

В ходе основной части предыгрового занятия тренерский штаб нарабатывал ту модель игры, которая будет применена во время контрольного матча с Болгарией. Исполняющий обязанности главного тренера Александр Петраков определялся со стартовым составом на матч.

Сине-желтые традиционно рассчитывают на мощную поддержку во время матча в Одессе. Согласно ограничениям на игру с болгарами могут быть заполнены две трети стадиона «Черноморец» (18 из 27 тысяч мест). Ожидается, что на игре будет около 10–11 тысяч болельщиков. Национальная команда приглашает одесситов на матч, который начнется 11 ноября в 19:30. 

ВИДЕО. Дневник сборной. Почему Ярмоленко отдал премию на благотворительность

Источник — Украинская ассоциация футбола

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