ВИДЕО. Дневник сборной. Почему Ярмоленко отдал премию на благотворительность

Национальная команда Украины провела предыгровой день в Одессе. Перед выездом на тренировку было теоретическое занятие, а на стадионе «Черноморец» – практическое. После разминки команда выполнила набор упражнений, направленных на координацию, скорость и стартовую взрывчатость.

В ходе основной части предыгрового занятия тренерский штаб нарабатывал ту модель игры, которая будет применена во время контрольного матча с Болгарией. Исполняющий обязанности главного тренера Александр Петраков определялся со стартовым составом на матч.

Сине-желтые традиционно рассчитывают на мощную поддержку во время матча в Одессе. Согласно ограничениям на игру с болгарами могут быть заполнены две трети стадиона «Черноморец» (18 из 27 тысяч мест). Ожидается, что на игре будет около 10–11 тысяч болельщиков. Национальная команда приглашает одесситов на матч, который начнется 11 ноября в 19:30.

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