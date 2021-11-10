Денис ГАРМАШ: «Мечтаю сыграть на чемпионате мира»

Полузащитник сборной Украины Денис Гармаш поделился ожиданиями от решающего матча отбора на ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины (16 ноября):

– Ты внимательно наблюдал за нашим домашним матчем с боснийцами. Какое впечатление произвел на тебя оппонент?

— Команда нам по силам. Жаль, что тогда не выиграли во Львове, были хорошие голевые моменты. Эти два очка нам бы сейчас очень помогли. Но ничего, шанс еще есть, все зависит от нас — нужна только победа, и мы стремимся ее одержать.

— Ты не раз играл против команд балканских стран — вспомним Черногорию, когда твой первый гол положил начало разгрому хозяев (4:0) и игру в Словении, после которой мы вышли на Евро-2016. Что можешь сказать о балканцах?

— Они сильны, пытаются одержать верх за счет бойцовских качеств, навязывают борьбу, но и мы обладаем такими качествами. Думаю, мы и они равны команды, мы в одинаковых условиях.

- Ты сыграл в футболке сборной Украины 30 матчей. Какие напоминают тебе больше всего?

— Конечно, самые памятные игры, в которых забиваешь мячи. Та же игра с Черногорией, также памятный для меня матч с Англией на «Уэмбли», когда Евгений Коноплянка забил супергол. Для меня та игра была знаковой еще и потому, что я действовал против Стивена Джеррарда, которого всегда уважал как игрока. Мы классно играли тогда с англичанами, жаль, что не выиграли. Для меня это была реализация мечты. Джеррард играл за «Ливерпуль», за который я болел с детства, и никак не мог выиграть чемпионство Англии. Так и не выиграл, кстати. До сих пор помню, когда Стиви Джи поскользнулся, Демба Ба забил, и «Ливерпуль» не стал чемпионом. Обидно было за него.

— Какие воспоминания оставила у тебя одесская публика, когда ты играл за национальную команду?

— Сборную горячо поддерживают в каждом городе и в Киеве, и во Львове, и в Одессе. Где бы ты ни был, всегда чувствуешь, как сильно наши фаны желают победы. Это круто! И мы будем играть для наших болельщиков! Надеемся, что придет полный стадион. Для национальной команды важен каждый матч, независимо от того, отборный он или товарищеский.

— Сборная Украины завершила шесть из семи матчей отбора ЧМ-2022 вничью. 1:1 - роковой счет, преследующий нашу команду всю квалификацию? Можно ли назвать предварительные результаты закономерными?

— По-моему, в большей степени нам не везет. Вот даже домашняя игра с Казахстаном: у них один момент — и сыграли 1:1. Или с финнами — контролировали игру, и тут — бах, пенальти: Миколенко не увидел выскочившего из-за спины игрока. Для меня все это стечение обстоятельств. Мы заслуживали лучших результатов.

— Украинская команда может не выйти даже в плей-офф отбора ЧМ-2022, так и не проиграв ни одного матча. Поединок со сборной Боснии и Герцеговины становится матчем жизни для нашей команды и, в частности, для самых опытных игроков?

– Соглашусь. Матч очень важен, поэтому настрой будет максимальной. Мы отдадим все силы и, я надеюсь и верю, победим! Для того чтобы сыграть на чемпионате мира, важно сделать этот шаг, чтобы потом осуществить еще два.

— Сборная Украины впервые и последний раз играла на чемпионате мира еще в 2006 году — 15 лет назад. По силам ли нынешней команде переписать историю и поехать в Катар? Мечтаешь ли ты сыграть на форуме сильнейших сборных планеты?

— Уверен, нам это под силу! Каждый футболист мечтает сыграть на мундиале, и я не исключение. Конечно, я мечтаю сыграть на чемпионате мира.