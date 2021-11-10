В четверг, 11 ноября сборная Украины U21 в матче отбора на молодежный Евро-2023 на выезде сыграет с Северной Македонией. Начало матча – в 14:00 по Киеву.

Прямую трансляцию матча проведет YouTube-канал UA-Football. Также она будет доступна на нашем сайте.

Северная Македония U21 – Украина U21. Прогноз и анонс на матч отбора на Евро-2023

На данный момент Украина идет второй в группе Н с 9 очками в активе. Северная Македония третья с 5 баллами.