В четверг, 11 ноября сборная Украины U21 в матче отбора на молодежный Евро-2023 на выезде сыграет с Северной Македонией. Начало матча – в 14:00 по Киеву.
Прямую трансляцию матча проведет YouTube-канал UA-Football. Также она будет доступна на нашем сайте.
Северная Македония U21 – Украина U21. Прогноз и анонс на матч отбора на Евро-2023
На данный момент Украина идет второй в группе Н с 9 очками в активе. Северная Македония третья с 5 баллами.
Источник — Sport.ua
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