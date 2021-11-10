Товарищеский поединок Украина – Болгария состоится в четверг, 11 ноября. Встреча пройдет на стадионе «Черноморец» в Одессе. Начало поединка в 19:30.
Украина – Болгария. Прогноз и анонс на товарищеский матч
В прямом эфире матч покажет телеканал «Украина». Sport.ua проведет текстовую онлайн –трансляцию матча Украина – Болгария.
Также на нашем ютуб-канале будет доступна аудиотрансляция матча.
Источник — Sport.ua
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