Украина – Болгария. Аудиотрансляция товарищеского матча

В четверг, 11-го ноября, национальная сборная Украины встретится с командой Болгарии в товарищеском матче. Поединок пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец» и начнется в 19:30.
Встреча с Болгарией станет для команды Александра Петракова генеральной репетицией перед важнейшим противостоянием со сборной Боснии и Герцоговины, которое состоится 16-го ноября.
Предлагаем вашему вниманию аудиотрансляцию встречи в Одессе.
Комментатор матча Украина – Болгария – Александр Монзолевский.
Источник — Sport.ua
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