Украина – Болгария. Аудиотрансляция товарищеского матча

В четверг, 11-го ноября, национальная сборная Украины встретится с командой Болгарии в товарищеском матче. Поединок пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец» и начнется в 19:30.

Встреча с Болгарией станет для команды Александра Петракова генеральной репетицией перед важнейшим противостоянием со сборной Боснии и Герцоговины, которое состоится 16-го ноября.

Предлагаем вашему вниманию аудиотрансляцию встречи в Одессе.

Комментатор матча Украина – Болгария – Александр Монзолевский.