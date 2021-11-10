Украина – Болгария. Аудиотрансляция товарищеского матча

Предлагаем вашему вниманию аудиотрансляцию поединка в Одессе

  • 10.11.2021 15:14
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Украина – Болгария. Аудиотрансляция товарищеского матча
© УАФ

В четверг, 11-го ноября, национальная сборная Украины встретится с командой Болгарии в товарищеском матче. Поединок пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец» и начнется в 19:30.

Встреча с Болгарией станет для команды Александра Петракова генеральной репетицией перед важнейшим противостоянием со сборной Боснии и Герцоговины, которое состоится 16-го ноября.

Предлагаем вашему вниманию аудиотрансляцию встречи в Одессе.

Комментатор матча Украина – Болгария – Александр Монзолевский.

Источник — Sport.ua

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