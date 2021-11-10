Мы не умеем играть второй матч спарки. Зачем тогда игра с Болгарией?

Валерий Василенко – о целесообразности одесского «товарняка»

  • 10.11.2021 12:31
  • 3278 просмотров
  • 11 комментариев
Мы не умеем играть второй матч спарки. Зачем тогда игра с Болгарией?
© УАФ

16 ноября сборная Украины сыграет решающий поединок отбора на ЧМ-2022 – в гостях против национальной команды Боснии и Герцеговины. Эту встречу исполняющий обязанности главного тренера нашего коллектива Александр Петраков назвал «матчем года».

С этим не поспоришь. И ничего не добавишь. Да и не изменишь уже ничего, в общем-то, ведь игра состоится в рамках десятого, последнего тура квалификации. Тут либо пан, либо пропал.  

Ради турнирной задачи, которая все еще остается актуальной – занять второе место в группе, Петраков бросил все силы и сгладил все углы. Под знамена сборной вызваны действительно лучшие из лучших, топор войны с Малиновским закопан, а подготовительный сбор к игре в Зенице начался восьмого ноября.

В общем, цель ясна, задача поставлена. И можно не сомневаться, что наши тренеры и наши футболисты сделают все, что в их силах.

Но сейчас я бы хотел акцентировать внимание на ином аспекте. Дело в том, что матчи отбора девятого тура, который в нашей группе будет сыгран 13 ноября, сборная Украины пропускает. В то время как наши главные соперники в борьбе за вторую строчку – боснийцы и финны – лишены такой привилегии. Потому что на том же стадионе, где подопечные Петракова закроют отбор на Мундиаль, тремя днями ранее схлестнутся Босния и Финляндия. За той игрой мы будем наблюдать со стороны, хотя и не без своего интереса.

И для балканцев, и для скандинавов матч девятого тура безгранично важен. И тоже можно не сомневаться, что оппоненты будут грызть землю, дабы добыть нужный результат. Стало быть, оставят на футбольном поле если и не все, то очень много своих ресурсов.

Наверное, это не тот случай, когда можно сидеть на берегу и ждать, когда мимо тебя поплывут трупы врагов. Но весьма похоже. Впервые в нынешнем отборе сборная Украины получила возможность не играть спаренные матчи. Получила возможность хорошенько отдохнуть накануне одной-единственной игры. Не секрет же, что еще с «древних» времен наша сборная не умеет – давайте вещи называть своими именами – не умеет играть именно вторые поединки «спарки». Нам то «физики» не хватает, то эмоций, то из-за травм выпадают ведущие футболисты, то перелет был длинным.

Сейчас же, повторюсь, мы получили отличную, я бы сказал – уникальную возможность подготовиться ко второму матчу, минуя первый. То есть, сосредоточить все свои силы и желания именно на игре против подопечных Петева.


УАФ. Роман Яремчук

Но что мы получает в итоге? Мы получаем почти полноценный первый матч «спарки» - против Болгарии. С той лишь разницей, что за него не начисляют турнирные баллы. Извините меня, но, по большому счету, одесская игра нашей команде может больше навредить, нежели помочь. Хотя играем и не против топ-команды, но тот соперник – явно не робкого десятка. Придется побегать, попотеть, понервничать. А еще, не дай Бог, возможны и повреждения. Скажите на милость: зачем играть с огнем в самый неподходящий для этого момент?

Не проще ли было бы провести полноценный подготовительный сбор к игре 16 ноября в Киеве, в качестве «боксерской груши» выбрав оппонента попроще. Типа «Оболонь». Или вообще сыграв двустороннюю игру между условно первым и условно вторым составами сборной. Футболисты так же бы получили необходимые нагрузки, тренеры получили бы необходимую информацию. И все были довольны. И наверняка живы-здоровы.

Но легких путей мы почему-то априори не ищем. Нам подавай сразу сложности. Хотя можно было бы легко обойтись без них, сэкономив силы и средства на логистику. Да, я понимаю, что в лице сборной Болгарии наш тренерский штаб видит прообраз сборной Боснии и Герцеговины. Но не слишком ли большой риск нарваться на травмы, коронавирус, да и вообще перегореть накануне «матча года»?

В футболе, как известно, мелочей не бывает. И выигрывает чаще всего тот, кто все мелочи либо учел, либо минимизировал риски. В нашем случае можно говорить, как минимум, о беспечности...

Валерий Василенко, Sport.ua

(23 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    lviv-999
    online
    lviv-999, 10.11.2021 12:58
    +8
    Так.Вірно.Але це товариський матч і тут ніхто не буде напрягатись і склад буде на 70 % не основний.Можна перевірити ближчий резерв.Все одно краще грати ніж тренуватись.І як Боснія з Фінами ніхто не буде надриватись.
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    TimurKhAI
    TimurKhAI, 10.11.2021 12:59
    +7
    Автор, ты не поверишь, но два года назад мы обыграли Португалию... барабанная дробь... во втором матче спарки — через три дня после игры с Литвой.
    Или кто-то думает, что в товарняке с Болгарией наши потратят больше сил, чем тогда в официальной игре?
    Статья просто для набивания количества знаков...
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    TimurKhAI
    TimurKhAI, 10.11.2021 13:05
    +4
    Ну и более свежий пример: ничья с французами через три дня после долгого перелёта и искусственного газона в Казахстане. Оказывается, можем сыграть второй матч в спарке гораздо лучше, чем первый, вопреки всем стереотипам.
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    Sauron
    online
    Sauron, 10.11.2021 12:58
    +3
    Та нету спарки.
    Первая игра товарняк
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    solart1964
    online
    solart1964, 10.11.2021 13:49
    +2
    Владимир Копяк, 10.11.2021 13:08
    Я тоже об этом подумал, когда узнал об этом товарняке. Не вижу смысла вообще никакого в этой игре, но ОПГ УАФ преследует свои, финансовые цели. На этой игре павелка и его компашка заработают приличные деньги, а что может быть главней этой неистребимой страсти наших футбольных функционеров? Спросите у неуча с липовым дипломом костюченка, он вам на пальцах все доходчиво обьяснит, что футбол - это прежде всего бизнес, и под него заточена вся "деятельность" ОПГ УАФ....
    Да. Давайте вообще не будем играть. И тренироваться тоже. Там же устать можно на тренировке. Или травму получить неожиданно. Пусть на диване лежат между матчами.
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    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 10.11.2021 13:14
    +2
    lviv-999, 10.11.2021 12:58
    Так.Вірно.Але це товариський матч і тут ніхто не буде напрягатись і склад буде на 70 % не основний.Можна перевірити ближчий резерв.Все одно краще грати ніж тренуватись.І як Боснія з Фінами ніхто не буде надриватись.
    Для чого перевіряти найближчий резерв, якщо залишається єдиний матч.
    Ссылка
    GREEN DAY belokon
    GREEN DAY belokon, 10.11.2021 14:01
    +1
    Что за бред? у всех сборных при любом тренере такой подход.
    Уже как не пытаются критиковать Петракова...
    Ссылка
    Mironchik
    online
    Mironchik, 10.11.2021 13:51
    +1
    Лучше вообще ни с кем не играть, а то вдруг проиграем.
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    Morfeo1
    online
    Morfeo1, 10.11.2021 12:52
    0
    Я об этом же думал....не умеет сборная Украины второй матч в "спарке" играть . Но очень хочется ошибиться!
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    vital
    vital, 10.11.2021 14:04
    -1
    TimurKhAI, 10.11.2021 13:05
    Ну и более свежий пример: ничья с французами через три дня после долгого перелёта и искусственного газона в Казахстане. Оказывается, можем сыграть второй матч в спарке гораздо лучше, чем первый, вопреки всем стереотипам.
    Якщо бути чесними, то наша збірна з французами грала нормально лише перший тайм, а другий лише відбивалася і гол пропустила, типу як домашній з Боснією.
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    Владимир Копяк
    Владимир Копяк, 10.11.2021 13:08 (изменен)
    -1
    Я тоже об этом подумал, когда узнал об этом товарняке. Не вижу смысла вообще никакого в этой игре, но ОПГ УАФ преследует свои, финансовые цели. На этой игре павелка и его компашка заработают приличные деньги, а что может быть главней этой неистребимой страсти наших футбольных функционеров? Спросите у неуча с липовым дипломом костюченка, он вам на пальцах все доходчиво обьяснит, что футбол - это прежде всего бизнес, и под него заточена вся "деятельность" ОПГ УАФ....
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