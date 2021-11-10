Мы не умеем играть второй матч спарки. Зачем тогда игра с Болгарией?

16 ноября сборная Украины сыграет решающий поединок отбора на ЧМ-2022 – в гостях против национальной команды Боснии и Герцеговины. Эту встречу исполняющий обязанности главного тренера нашего коллектива Александр Петраков назвал «матчем года».
С этим не поспоришь. И ничего не добавишь. Да и не изменишь уже ничего, в общем-то, ведь игра состоится в рамках десятого, последнего тура квалификации. Тут либо пан, либо пропал.
Ради турнирной задачи, которая все еще остается актуальной – занять второе место в группе, Петраков бросил все силы и сгладил все углы. Под знамена сборной вызваны действительно лучшие из лучших, топор войны с Малиновским закопан, а подготовительный сбор к игре в Зенице начался восьмого ноября.
В общем, цель ясна, задача поставлена. И можно не сомневаться, что наши тренеры и наши футболисты сделают все, что в их силах.
Но сейчас я бы хотел акцентировать внимание на ином аспекте. Дело в том, что матчи отбора девятого тура, который в нашей группе будет сыгран 13 ноября, сборная Украины пропускает. В то время как наши главные соперники в борьбе за вторую строчку – боснийцы и финны – лишены такой привилегии. Потому что на том же стадионе, где подопечные Петракова закроют отбор на Мундиаль, тремя днями ранее схлестнутся Босния и Финляндия. За той игрой мы будем наблюдать со стороны, хотя и не без своего интереса.
И для балканцев, и для скандинавов матч девятого тура безгранично важен. И тоже можно не сомневаться, что оппоненты будут грызть землю, дабы добыть нужный результат. Стало быть, оставят на футбольном поле если и не все, то очень много своих ресурсов.
Наверное, это не тот случай, когда можно сидеть на берегу и ждать, когда мимо тебя поплывут трупы врагов. Но весьма похоже. Впервые в нынешнем отборе сборная Украины получила возможность не играть спаренные матчи. Получила возможность хорошенько отдохнуть накануне одной-единственной игры. Не секрет же, что еще с «древних» времен наша сборная не умеет – давайте вещи называть своими именами – не умеет играть именно вторые поединки «спарки». Нам то «физики» не хватает, то эмоций, то из-за травм выпадают ведущие футболисты, то перелет был длинным.
Сейчас же, повторюсь, мы получили отличную, я бы сказал – уникальную возможность подготовиться ко второму матчу, минуя первый. То есть, сосредоточить все свои силы и желания именно на игре против подопечных Петева.
УАФ. Роман Яремчук
Но что мы получает в итоге? Мы получаем почти полноценный первый матч «спарки» - против Болгарии. С той лишь разницей, что за него не начисляют турнирные баллы. Извините меня, но, по большому счету, одесская игра нашей команде может больше навредить, нежели помочь. Хотя играем и не против топ-команды, но тот соперник – явно не робкого десятка. Придется побегать, попотеть, понервничать. А еще, не дай Бог, возможны и повреждения. Скажите на милость: зачем играть с огнем в самый неподходящий для этого момент?
Не проще ли было бы провести полноценный подготовительный сбор к игре 16 ноября в Киеве, в качестве «боксерской груши» выбрав оппонента попроще. Типа «Оболонь». Или вообще сыграв двустороннюю игру между условно первым и условно вторым составами сборной. Футболисты так же бы получили необходимые нагрузки, тренеры получили бы необходимую информацию. И все были довольны. И наверняка живы-здоровы.
Но легких путей мы почему-то априори не ищем. Нам подавай сразу сложности. Хотя можно было бы легко обойтись без них, сэкономив силы и средства на логистику. Да, я понимаю, что в лице сборной Болгарии наш тренерский штаб видит прообраз сборной Боснии и Герцеговины. Но не слишком ли большой риск нарваться на травмы, коронавирус, да и вообще перегореть накануне «матча года»?
В футболе, как известно, мелочей не бывает. И выигрывает чаще всего тот, кто все мелочи либо учел, либо минимизировал риски. В нашем случае можно говорить, как минимум, о беспечности...
Валерий Василенко, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Или кто-то думает, что в товарняке с Болгарией наши потратят больше сил, чем тогда в официальной игре?
Статья просто для набивания количества знаков...
Первая игра товарняк
Уже как не пытаются критиковать Петракова...
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.