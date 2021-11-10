Мы не умеем играть второй матч спарки. Зачем тогда игра с Болгарией?

16 ноября сборная Украины сыграет решающий поединок отбора на ЧМ-2022 – в гостях против национальной команды Боснии и Герцеговины. Эту встречу исполняющий обязанности главного тренера нашего коллектива Александр Петраков назвал «матчем года».

С этим не поспоришь. И ничего не добавишь. Да и не изменишь уже ничего, в общем-то, ведь игра состоится в рамках десятого, последнего тура квалификации. Тут либо пан, либо пропал.

Ради турнирной задачи, которая все еще остается актуальной – занять второе место в группе, Петраков бросил все силы и сгладил все углы. Под знамена сборной вызваны действительно лучшие из лучших, топор войны с Малиновским закопан, а подготовительный сбор к игре в Зенице начался восьмого ноября.

В общем, цель ясна, задача поставлена. И можно не сомневаться, что наши тренеры и наши футболисты сделают все, что в их силах.

Но сейчас я бы хотел акцентировать внимание на ином аспекте. Дело в том, что матчи отбора девятого тура, который в нашей группе будет сыгран 13 ноября, сборная Украины пропускает. В то время как наши главные соперники в борьбе за вторую строчку – боснийцы и финны – лишены такой привилегии. Потому что на том же стадионе, где подопечные Петракова закроют отбор на Мундиаль, тремя днями ранее схлестнутся Босния и Финляндия. За той игрой мы будем наблюдать со стороны, хотя и не без своего интереса.

И для балканцев, и для скандинавов матч девятого тура безгранично важен. И тоже можно не сомневаться, что оппоненты будут грызть землю, дабы добыть нужный результат. Стало быть, оставят на футбольном поле если и не все, то очень много своих ресурсов.

Наверное, это не тот случай, когда можно сидеть на берегу и ждать, когда мимо тебя поплывут трупы врагов. Но весьма похоже. Впервые в нынешнем отборе сборная Украины получила возможность не играть спаренные матчи. Получила возможность хорошенько отдохнуть накануне одной-единственной игры. Не секрет же, что еще с «древних» времен наша сборная не умеет – давайте вещи называть своими именами – не умеет играть именно вторые поединки «спарки». Нам то «физики» не хватает, то эмоций, то из-за травм выпадают ведущие футболисты, то перелет был длинным.

Сейчас же, повторюсь, мы получили отличную, я бы сказал – уникальную возможность подготовиться ко второму матчу, минуя первый. То есть, сосредоточить все свои силы и желания именно на игре против подопечных Петева.



УАФ. Роман Яремчук

Но что мы получает в итоге? Мы получаем почти полноценный первый матч «спарки» - против Болгарии. С той лишь разницей, что за него не начисляют турнирные баллы. Извините меня, но, по большому счету, одесская игра нашей команде может больше навредить, нежели помочь. Хотя играем и не против топ-команды, но тот соперник – явно не робкого десятка. Придется побегать, попотеть, понервничать. А еще, не дай Бог, возможны и повреждения. Скажите на милость: зачем играть с огнем в самый неподходящий для этого момент?

Не проще ли было бы провести полноценный подготовительный сбор к игре 16 ноября в Киеве, в качестве «боксерской груши» выбрав оппонента попроще. Типа «Оболонь». Или вообще сыграв двустороннюю игру между условно первым и условно вторым составами сборной. Футболисты так же бы получили необходимые нагрузки, тренеры получили бы необходимую информацию. И все были довольны. И наверняка живы-здоровы.

Но легких путей мы почему-то априори не ищем. Нам подавай сразу сложности. Хотя можно было бы легко обойтись без них, сэкономив силы и средства на логистику. Да, я понимаю, что в лице сборной Болгарии наш тренерский штаб видит прообраз сборной Боснии и Герцеговины. Но не слишком ли большой риск нарваться на травмы, коронавирус, да и вообще перегореть накануне «матча года»?

В футболе, как известно, мелочей не бывает. И выигрывает чаще всего тот, кто все мелочи либо учел, либо минимизировал риски. В нашем случае можно говорить, как минимум, о беспечности...