ФОТО. Ангелина КАЛИНИНА: «Наконец-то возвращаюсь домой»

Третья ракетка Украины Ангелина Калинина завершает выступления на турнирах WTA в текущем сезоне.
«Люди, которые задаются вопросом, наполовину пуст стакан или полон, упускают из виду главное. Стакан многоразового использования. Наконец-то возвращаюсь домой», – написала Ангелина в инстаграме.
Отмеим, что вчера Калинина проиграла россиянке Веронике Кудерметовой на соревнованиях в Австрии.
Источник — Sport.ua
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