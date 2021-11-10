ВАЩУК: «Конфликт Петракова и Малиновского раздутый. Есть одна цель»

Экс-защитник сборной Украины Владислав Ващук высказался о матчах национальной команды с Болгарией и Боснией и Герцеговиной, а также прокомментировал то, что Петраков и Малиновский больше не находятся в конфликте.

«В матче с Болгарией у сборной Украины есть возможность посмотреть на игру футболистов, которые мало выходит в основном составе, посмотреть на их боеспособность. Когда в клубах они играют это одно, а когда играют за сборную – это другое. Для Петракова это будет информативно. Он поймет, насколько они выдерживают тот темп, который задает главный тренер.

Является ли позитивом тот факт, что конфликт Петракова и Малиновского исчерпан? Я думаю, что больше конфликт раздутый. А на самом деле какой может быть конфликт? Есть одна цель и одна задача. Игрок хочет играть на высоком уровне, он хочет в сборную, хочет защищать цвета национальной команды и государства. Главный тренер хочет дать результат, выставить нужный состав, чтобы ребята играли. Конечно, Малиновский с характером и Петраков с характером. Все большие футболисты всегда с характером. И тем не менее все всегда играют и добиваются больших успехов», - сказал Ващук.

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